Актрису Селену Гомес раскритиковали за худое лицо. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя Селена Гомес сделала селфи, показав лицо с легким макияжем. Однако поклонники раскритиковали ее за худобу.

«Похудела до анорексии», «Слишком худая», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей.

12 января Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для мероприятия черное макси-платье с открытыми плечами, верх которого был украшен белыми перьями. Поп-исполнительница также надела массивные серьги и кольца. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.

В сентябре 2024 года Селена Гомес рассказала в интервью Vanity Fair., что у нее сейчас такие проблемы со здоровьем, что беременность «поставит под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка». Знаменитость заявила, что планировала создать семью к тому времени, как ей исполнится 35 лет. Затем она впервые призналась, что не сможет выносить ребенка.

