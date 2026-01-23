Кара Делевинь в полупрозрачном наряде попала в объектив папарацци

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в прозрачном наряде прогулялась по Лос-Анджелесу и попала в объектив папарацци. Ее фото в откровенном образе публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица привлекла внимание уличных фотографов черным платьем, декорированным кружевными вставками, которые демонстрировали ее тело. Поверх шелкового изделия она надела накидку с капюшоном из шифоновой ткани, сочетая ее с грубыми ботинками и кожаной перчаткой без пальцев.

Ранее модель стала одной из самых стильных людей фешн-индустрии в возрасте до 45 лет по мнению американской версии журнала Vogue.

А в ноябре 2024 года Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере для модного бренда. Знаменитость представила коллекцию нижнего белья Calvin Klein.