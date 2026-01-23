В российских школах решили сократить изучение одного предмета

Министерство просвещения России рассматривает возможность сократить изучение в школах иностранного языка. Об этом рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков, сообщает в пятницу, 23 января, РИА Новости.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — пояснил он.

Лубков уточнил, целью сокращения числа часов на изучение иностранного языка является оптимизация нагрузки на школьников и более рациональное перераспределение учебного времени.

При этом, ректор подчеркнул, что в 8 и 9 классах на изучение иностранного языка, как и ранее, будет выделяться по три часа в неделю.

