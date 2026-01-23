В чем секрет стройной фигуры итальянок вопреки поеданию пасты и пиццы

Тревел-блогерша Елена побывала в Италии и раскрыла секреты стройности местных женщин. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что вопреки поеданию пасты и пиццы фигуры итальянок остаются подтянутыми. При этом в их рационе практически полностью отсутствуют продукты, которые в России считаются основой полезного питания, например крупы на обед и молочные каши на завтрак.

«У них почти всегда на утро капучино и круассан, ну или какая-то другая выпечка», — рассказала путешественница.

По ее словам, жители Италии не пьют молоко, добавляя его только в десерты. Кроме этого в стране не пользуются популярностью морсы, компоты и другие сладкие напитки, а кофе итальянцы предпочитают без добавления сиропов. Отсуствует в еде и майонез.

«Даже в домашних блюдах вы не увидите салаты, залитые густой белой массой. Вкус создается за счет разнообразия продуктов и необычных сочетаний», — поделилась россиянка.

Туристка добавила, что итальянский хлеб всегда подают свежеиспеченным, он является самостоятельным блюдом: его едят в виде брускетт или отдельно от остальных приемов пищи. А десерты никогда не употребляются «к чаю».

Ранее жительница России побывала в Италии и рассказала о секретах молодости местных женщин. По ее словам, дело не в генетике и не в «уколах красоты» — ими итальянки не увлекаются.