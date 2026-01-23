Стилист рассказала, какие головные уборы не навредят волосам зимой

Зимой вместо тугих шапок из синтетики лучше носить объемные варианты, платки, шарфы или капюшоны из натуральных тканей, чтобы не испортить состояние волос. Об этом «Москве 24» рассказала топ-стилист Евгения Дубчак.

По ее словам, в этом случае головной убор будет защищать волосы от мороза, а также не будет сдавливать голову, ухудшать питание фолликулов. Кроме того, так волосы не будут электризоваться. Стилист отметила, что в зимний период можно использовать легкие косметические средства для стайлинга, но стоит отказаться от солевых спреев для текстуры, чтобы не пересушить волосы.

Дубчак также призвала зимой вместо сложных укладок делать косы и пучки.

«Собранные на несколько часов в пучок волосы можно позже распустить и зафиксировать их специальным кремом. Такая прическа не требует специальных текстурайзеров и горячих инструментов», — поделилась она.

Трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев до этого говорил, что неправильный уход, сухой воздух и дефицит питательных веществ могут провоцировать появление секущихся кончиков волос. По его словам, повреждение может возникать из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических, а также физических факторов.

Ранее были названы правила, которые помогут сохранить здоровье волос зимой.