Рита Дакота показала откровенные кадры с полуобнаженной грудью

Рита Дакота показала откровенные кадры с полуобнажённой грудью: фото
35‑летняя певица Рита Дакота сейчас отдыхает в солнечном Лос‑Анджелесе. Недавно артистка поделилась в социальных сетях свежей подборкой фотографий с прогулки по городу и продемонстрировала весьма откровенный и эффектный наряд.
Дакота придерживается характерного калифорнийского стиля, отдавая предпочтение открытым нарядам в духе бохо. Для фотосессии Рита выбрала чёрный кроп‑топ с длинным рукавом, подчёркивающий декольте выразительным вырезом и открывающий нижнюю часть груди, а также оливковые брюки карго с завышенной талией. В качестве аксессуара певица подобрала объёмную сумку‑тоут в фирменных коричневых тонах Gucci.
Новые снимки оценили не только друзья и подписчики Риты, но и её супруг Фёдор Белогай.
«Как же мне повезло с женой», — восторженно отметил муж певицы.
Ранее Рита Дакота рассказала о планах на беременность и семейной традиции супруга при выборе имени малышу.
