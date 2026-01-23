Рита Дакота показала откровенные кадры с полуобнаженной грудью

35‑летняя певица Рита Дакота сейчас отдыхает в солнечном Лос‑Анджелесе. Недавно артистка поделилась в социальных сетях свежей подборкой фотографий с прогулки по городу и продемонстрировала весьма откровенный и эффектный наряд.

Дакота придерживается характерного калифорнийского стиля, отдавая предпочтение открытым нарядам в духе бохо. Для фотосессии Рита выбрала чёрный кроп‑топ с длинным рукавом, подчёркивающий декольте выразительным вырезом и открывающий нижнюю часть груди, а также оливковые брюки карго с завышенной талией. В качестве аксессуара певица подобрала объёмную сумку‑тоут в фирменных коричневых тонах Gucci.

Новые снимки оценили не только друзья и подписчики Риты, но и её супруг Фёдор Белогай.

«Как же мне повезло с женой», — восторженно отметил муж певицы.

Ранее Рита Дакота рассказала о планах на беременность и семейной традиции супруга при выборе имени малышу.

