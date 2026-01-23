Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова взяла на отдых коллекцию обуви за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

36-летняя блогерша отправилась на Мальдивы. Она продемонстрировала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) местные пейзажи и интерьер водной виллы с личным бассейном.

Также избранница артиста похвасталась шлепанцами и балетками люксовых брендов, в том числе Chanel, Hermes и Dior. Совокупная стоимость данных предметов гардероба составляет около 570 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал.

В октябре 2025 года сообщалось, что Брухунова потратила около миллиона рублей на круиз на теплоходе премиум-класса из Москвы в Плес.