40-летняя супермодель в прозрачном бюстгальтере снялась для журнала

Нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус в откровенном наряде снялась для французской версии журнала Vogue. Публикация появилась на странице главы редакционного отдела издания Клэр Томсон-Жонвиль в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что манекенщица в 44-й раз стала героиней обложки Vogue. На данном кадре она позировала в черном пиджаке с глубоким вырезом на голое тело. В то же время в рамках съемки она примерила расшитый бисером черный прозрачный бюстгальтер и брюки аналогичного цвета. Также знаменитости сделали макияж с ярко-красной помадой на губах.

При этом в интервью она высказалась о возрасте моделей в фэшн-сфере. «Важно, чтобы в индустрии было больше женщин зрелого возраста. Красота не знает возрастных ограничений», — заявила Крус.

Ранее в январе известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова топлес снялась для журнала Numéro Netherlands.