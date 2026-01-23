Фасоны, от которых лучше отказаться после 60

В возрасте главное — фасон, а не сама по себе цифра. Некоторые модели словно специально подчеркивают лишнее, делают фигуру тяжелой и строгой. После 60 хочется легкости, не в поведении, а в образе: мягкие линии, никакой давящей тяжести. То, что шло раньше, сейчас может не работать. Поэтому посмотрим на вещи, которые часто прибавляют возраста. Они не плохие — просто не учитывают перемены в фигуре и внешности.

Прямое платье-мешок кажется удобным, но оно полностью стирает силуэт. С годами талия теряет четкость, а такое платье скрывает все достоинства фигуры, лишая образ динамики. Куда лучше модели, которые мягко обозначают талию — легкая драпировка или завышенная линия под грудью создадут форму, отмечает канал «Мой стиль DIY».

Водолазка с высоким горлом — классика, но она укорачивает шею, которая и так становится короче. Плотная ткань под подбородком привлекает внимание к этой зоне. Смотрится так, будто пытаешься спрятать годы, а это их как раз и выдает. Выбирайте модели с небольшим отворотом или джемперы с V-образным вырезом, чтобы вытянуть шею.

Юбка-карандаш с высокой посадкой когда-то была элегантной, но теперь может быть неудобной и тяжелой. Она подчеркивает каждую неровность, а высокая талия режет фигуру пополам. Рассмотрите прямые юбки или модели-трапеции — они создают движение.

Короткий жакет до талии визуально делит фигуру и может акцентировать живот. Удлиненный вариант, до середины бедра, создает стройнящую вертикальную линию, что особенно важно.

Брюки с заниженной талией укорачивают ноги и подчеркивают живот. Талия с годами стремится вверх, и такая посадка это подчеркивает. Мягкие брюки с высокой талией из эластичных тканей — куда более удачный выбор.

Рюши и воланы на блузках часто смотрятся излишне декоративно и старомодно, перегружая образ. После шестидесяти лучше выбирать минимальный, но качественный декор: асимметричный подол или красивый вырез.

Длинная юбка в пол на резинке, несмотря на удобство, часто похожа на домашнюю одежду. Резинка собирает объем на талии, а длина утяжеляет. Более элегантный вариант — юбка длины миди с нормальным поясом.

Выглядеть стильно и современно можно в любом возрасте. Главное — обращать внимание на фасоны, которые подчеркивают ваши достоинства. В 2026 году мода окончательно ушла в сторону комфорта. В качестве обуви стилисты советуют выбирать кроссовки или лоферы с толстой подошвой. Они отлично дополнят миди-юбки и удлиненные жакеты.