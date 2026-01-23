Как актуально сочетать разные принты в одном образе

Еще недавно мода любила рамки и объясняла, что с чем «нельзя». Сейчас этот подход выглядит устаревшим. Новые сезоны показали простой факт: чем смелее конфликт узоров, тем интереснее итог. Миксы принтов больше не выглядят эксцентричным трюком для подиума. Они стали рабочим приемом для повседневных образов и способом добавить характер даже самым базовым вещам.

© Just Talks

Особое внимание дизайнеры уделили клетке. Она вышла за пределы привычных костюмов и пальто. В зимних коллекциях клетчатые элементы разного масштаба легко уживаются в одном образе. Такой прием дает ощущение легкого хаоса и визуально напоминает ту самую «уставшую английскую интеллигентку», которая будто не думала о сочетаниях, но попала точно в цель. В коллекциях Alexander McQueen этот эффект строится на столкновении тартана с другими вариантами клетки, где размер и ритм узора постоянно меняются. У Chanel клетка получает поддержку через контраст. Классический пиджак соседствует с ярким свитером насыщенного синего цвета и крупной символикой, из-за чего строгая вещь начинает работать по-новому.

Анималистичные мотивы тоже сменили роль. Леопард больше не требует полного внимания и не тянет образ на себя. В Valentino его используют как часть сложной композиции. Принт вступает в диалог с кружевом или с броским галстуком. За счет этого образ выглядит продуманным и чуть театральным, без ощущения перебора. Похожая логика подходит и для змеиного узора. Один активный элемент рядом меняет восприятие всего комплекта и делает его менее очевидным.

Полоска в этом сезоне живет по своим правилам. Miu Miu давно показали, что многослойность работает не только с однотонными вещами. Полосатые лонгсливы и поло носят друг на друге, а аксессуары продолжают тему. Сумки и гольфы с тем же ритмом усиливают эффект. Здесь важна игра ширины линий и оттенков. Яркие сочетания спокойно уживаются с более спокойной гаммой, если общий настрой сохраняется. Однотонные вещи в таком образе нужны как пауза, а не как фон.

Сегодня микс принтов — это язык, на котором мода говорит о свободе выбора и уверенности. И чем проще вещи по отдельности, тем интереснее они звучат вместе.