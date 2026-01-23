Хочу как было: звезды, которые удалили грудные импланты

Неестественно большая искусственная грудь — один из главных антитрендов последних лет. Когда-то, в 1990-2000 годах, пышный бюст считался общепризнанным каноном красоты. Актрисы и модели с аппетитными, идеально округлыми формами не сходили с обложек глянцевых журналов, в одночасье становясь примерами головокружительного карьерного успеха и объектами неистощимого мужского внимания. Поэтому желание обладать большой грудью было частой причиной для обращений к пластическим хирургам.

Сегодня мода изменилась, и все больше женщин хотят вернуть себе прежние натуральные формы. Но дело не только в актуальности. Для многих это прежде всего, желание обрести внешнюю гармонию со своим внутренним «я», способ достичь физического и психологического комфорта. Подробнее об этом рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

Почему удаляют грудные импланты

Многие из тех, кто может похвастаться пышным бюстом, не понаслышке знают, какие проблемы он может создавать. Прежде всего, это касается нарушений здоровья, которые могут появиться со временем. Вот некоторые из них:

разрыв импланта. Это может произойти, например, из-за производственного брака. Дефект оболочки может привести к утечке геля, спровоцировать деформацию, воспаление окружающих тканей;

нетипичное формирование капсулы, которая образуется вокруг импланта. Она может оказаться чрезмерно плотной и стягивать его. Это может создавать ощутимый дискомфорт в груди, вызывать болезненные ощущения;

имплант-ассоциированная болезнь. Грудные эндопротезы могут спровоцировать суставные, мышечные боли, хроническую усталость, проблемы с кожей. В редких случаях возможен риск развития лимфомы;

остеохондроз, хронические боли в шее и спине, нарушения осанки. Такие последствия обычно наблюдаются при установке очень больших имплантов.

«Большая грудь нередко становится причиной ряда ограничений в обычной жизни. Обладательницы пышных форм часто жалуются на определенные трудности во время занятий спортом, невозможность спать на животе. Ситуация может усугубляться психологическим дискомфортом, недовольством неестественным внешним видом, ощущением инородного тела», — рассказывает пластический хирург.

Все это создает новый тренд на натуральную форму и небольшой размер груди. Многие знаменитости уже последовали этому веянию, удалили грудные импланты или уменьшили грудь. Рассмотрим самые яркие примеры.

Алисса Милано

На заре карьеры девушка решилась на операцию, потому что считала идеальную внешность обязательным пропуском в мир кино. Долгое время ее облик ассоциировался с подчеркнутой сексуальностью, в том числе благодаря заметной привлекательности груди. Но теперь актриса по-другому осознает свою красоту. Она вернула себе естественные формы и отказалась от прежних убеждений, назвав их ложными.

«Я отпустила тело, которое никогда не было моим, настоящим», — заявила она.

Николь Кидман

Рыжеволосая актриса всегда считалась украшением голливудского олимпа. Каково же было удивление ее поклонников, когда в 2013 году она продемонстрировала миру свою обновленную фигуру. По мнению многих, увеличенные искусственные формы актрисы некрасиво диссонировали с ее хрупкой изящной внешностью. Сама же звезда признавалась, что теперь испытывает дискомфорт во время занятий бегом, которого раньше не было. Неоднозначный эксперимент закончился тем, что через три года Кидман вернулась к прежним формам.

Кортни Лав

Рок-звезда всегда любила кардинальные перемены. Чего только она не делала со своей внешностью. Но ее перекаченная грудь вызывала особые эмоции, причем не только положительные. В определенный момент певица, видимо, пресытилась показной экстравагантностью своего тела и обратилась к пластическим хирургам, чтобы ей помогли убрать все лишнее. Результатом стал обновленный, более естественный облик, который прекрасно гармонирует с ее имиджем.

Виктория Бекхэм

По признаниям певицы, в молодости она постоянно изменяла свою внешность, пытаясь достичь желаемого идеала. Только так она могла обрести уверенность, которая позволила ей нести бремя мировой славы Spice Girls. Виктория несколько раз обращалась к пластическим хирургам по поводу увеличения груди. Но в 2009 году решила вернуться к натуральным формам и удалила импланты.

Дрю Бэрримор

Актриса с юности испытывала стеснение и скованность из-за чрезмерного мужского внимания, которое вызывала ее пышная грудь. Дошло до серьезных психологических проблем, и в 1992 году актриса решилась на операцию по уменьшению груди. Позже она признавалась, что ни разу не пожалела об этом.

«Большинство знаменитостей, которые решились на эксплантацию, считают, что приняли правильное решение. Новый тренд это не просто дань моде, а прежде всего забота о своем здоровье и естественной красоте», — резюмирует наш эксперт.

Лера Кудрявцева

Телеведущая обрела внушительный бюст благодаря грудным имплантам, которые ей установили в 90-е годы. На тот момент в качестве изделий не было сомнений, тем более что врач Леры уверял, что они «выдержат даже танк». В 2019 году Кудрявцевой пришлось перенести срочную операцию, в ходе которой ей удалили грудные эндопротезы. Последние обследования выявили, что один из имплантов порвался и гель вытекает. Телеведущая открыто рассказала о случившимся в СМИ и получила мощную поддержку от коллег шоу-бизнеса и поклонников.

Крисси Тейген

Модель решилась на маммопластику в 20 лет, когда ее карьера только набирала обороты. Чтобы достичь успеха, жесткие критерии подиума требовали более округлых и соблазнительных форм. Позже, после рождения двух детей, звезду начали одолевать страхи за здоровье и все чаще посещали мысли избавиться от эндопротезов. К тому моменту истек срок эксплуатации имплантов, поэтому повторная операция была необходима. Тейген отказалась от повторной установки и вздохнула с облегчением.