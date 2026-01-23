Американская актриса и певица Николь Ричи рассказала о любимом тренде в макияже из юности, который она использует по сей день. Комментарий публикует People.

44-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю дебюта австралийского косметического бренда Nude by Nature в США. На мероприятии она призналась, что в молодом возрасте регулярно наносила мейкап как у Твигги и использует его до сих пор.

«Это вряд ли кому-то понравится, но, когда мне было, наверное, лет 19, я рисовала ресницы Твигги подводкой под глазами, потому что я ее обожаю и мне просто казалось это забавным. Я думаю, особенно в молодости, экспериментировать с разными образами очень весело и важно, и этим нужно заниматься. Нужно двигаться в этом направлении», — высказалась она.

Британская супермодель Твигги считается одной из первых международных супермоделей 60-х годов и наиболее известна своими выразительными ресницами, в частности, пучками нижних ресниц.

