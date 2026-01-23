Пора перестать: в какие мифы о ретиноле вы до сих пор верите

Ретинол — производная форма витамина А и одно из самых популярных веществ в косметологии. В зависимости от средства, его концентрация в формуле будет отличаться, следовательно, и влияние на кожу.

© Freepik

Ретинол способен на многое, поэтому его так любят назначать своим пациентам косметологи. Несмотря на хорошую изученность, компонент порос мифами. Многие из них звучат вполне убедительно и логично. Вместе с врачом-косметологом и дерматологом Наталией Склеминой, разбираемся в самых популярных мифах.

Ретинол подходит всем

Ретинол действительно подходит большинству типам кожи, но далеко не всем. Компонент можно смело выбирать тем, кто мучается с акне, пигментацией, постакне или столкнулись с первыми морщинами. Только использовать косметику с ретинолом можно не всем.

«Среди противопоказаний — беременность женщины и кормление грудью, склонность к выраженным аллергическим реакциям, псориаз, экзема, розацеа, онкология, гипервитаминоз А, хронический панкреатит, заболевания печени т.д. Не следует смешивать ретинол с бензоилпероксидом и АНА-кислотами, чтобы не навредить коже. Людям с чувствительностью также рекомендуется быть осторожными и получить консультацию у врача», — отмечает Наталия.

Ретинол и ретиноевая кислота — одно и то же

А вот и нет! Оба вещества решают примерно одинаковые задачи, но вот возможности у них разные.

«Ретинол — слабая форма витамина А, поэтому средства с ним в составе можно купить без показаний и рецепта. Ретиноевая кислота (она же третиноин) — более серьезная форма. Используется в профессиональной и аптечной косметике для проблемной кожи. Ретиноевая кислота проникает в глубокие слои кожи и обеспечивает выраженные результаты. Только косметику с третиноином часто не купить в свободном доступе, она отпускается по рецепту дерматолога», — говорит эксперт.

Ретинол истончает кожу

Утверждение верное, но лишь отчасти. В первые недели применения косметики с ретинолом кожа действительно становится тоньше, поскольку активно отшелушиваются ороговевшие клетки. Но в этом вся суть действия ретинола: кожа становится мягкой, гладкой и появляется сияние. После этого эпидермис снова возвращается к своему обычному состоянию.

«При этом в глубоких слоях дермы ускоряется выработка фибробластов, которые отвечают за молодость кожи. Поэтому действие у ретинола пролонгированное, вы можете отметить постепенное разглаживание морщин, повышение плотности, упругости и эластичности кожи, сокращения других признаков старения», — комментирует Наталия.

Не подходит для кожи вокруг глаз

Кожа вокруг глаз очень тонкая, нежная и чувствительная, поэтому обычные кремы и сыворотки на ней использовать нельзя. Ретинол может также входить в средства для периорбитальной зоны, просто в меньшем количестве. При использовании следует четко дозировать продукт и следить, чтобы он не попал в глаза.

Чем выше концентрация, тем лучше эффект

Совсем не так. Каждый человек индивидуален и имеет свой предел, когда максимальная эффективность достигается при определенной концентрации активного вещества. Если вы увеличите оптимальную для себя концентрацию, можете спровоцировать раздражение и покраснение, но результат лучше не станет. Так что прислушивайтесь к своему косметологу и не меняйте концентрацию по своему желанию.

Ретинол нельзя применять летом

Одно из самых популярных заблуждений. Это вполне объяснимо, но не так критично, как думают многие. Во время первых недель использования ретинола кожа адаптируется к нему, повышается чувствительность, могут появиться негативные последствия в виде покраснения, шелушения и раздражения. И это нормально.

«Да, солнце повышает чувствительность кожи, особенно, если на ней есть ретинол. Но проблема вполне решается использованием солнцезащитных средств с SPF 50 в дневное время. Кстати, санскринами при введение в рутину ретинола (и не только) нужно пользоваться не только летом, но и круглогодично. Ну и не стоит наносить ретинол утром, лучше оставьте его на вечер. Но если вы едете в отпуск в жаркие страны, все-таки уход с этим компонентом стоит отложить», — отмечает эксперт.

Ретинол подходит только для зрелой кожи

Средний возраст назначения средств с ретинолом — 27-30 лет. Это далеко не зрелая кожа, пусть в это время и замедляются естественные процессы обновления клеток. Вещество работает не только на коррекцию морщин, но и их профилактику. Плюс, компонент помогает бороться с негативными факторами окружающей среды и оксидативным стрессом, с которыми приходится сталкиваться каждый день.