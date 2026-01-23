Дерматолог дал совет, как предотвратить гиперпигментацию

Это одна из самых частых эстетических жалоб у взрослых, особенно после 25-30 лет. Их появление связано не только с солнцем, но и с гормональными колебаниями, воспалением кожи.

© Unsplash

А еще — с агрессивным или неверно подобранным уходом и возрастными изменениями. Однако же большую часть гиперпигментации можно предотвратить, если выстроить грамотную систему защиты и ухода. Дерматолог Ирина Куроедова дала рекомендации, которые действительно работают на профилактику пигментации.

Солнцезащита каждый день, а не только летом

Ультрафиолет — главный триггер пигментных пятен. Даже короткие прогулки, пасмурная погода и пребывание у окна дают накопительный эффект, который со временем проявляется в виде потемнений на коже. Глянцевые журналы прожужжали нам все уши про ежедневное использование SPF 30-50 на лицо, шею, зону декольте и руки, с обновлением защиты при длительном пребывании на солнце. Остается только не забывать об этом.

Бережное отношение к коже после воспалений

Пигментация часто появляется на месте прыщей, раздражения или травм кожи — это так называемая поствоспалительная гиперпигментация.

«Чем агрессивнее воздействие (выдавливание, жесткие скрабы, частые пилинги), тем выше риск появления темных пятен. Важно минимизировать травмирование кожи, лечить воспаления своевременно и давать коже восстановиться без лишнего стресса», — советует эксперт.

Использование активных ингредиентов, которые регулируют меланин

Для профилактики пигментации дерматологи рекомендуют средства с витамином C, ниацинамидом, азелаиновой кислотой, арбутином, ретиноидами и кислотами в умеренных концентрациях. Эти компоненты помогают контролировать выработку меланина и выравнивать тон кожи. Главное правило — регулярность и постепенность применения.

Защита кожи в периоды гормональных изменений

Беременность, прием контрацептивов, перименопауза и гормональные колебания повышают склонность к пигментации, особенно на лбу, щеках и над верхней губой. «В такие периоды особенно важно усиливать солнцезащиту и избегать агрессивных процедур. При выраженной склонности к пигментации имеет смысл проконсультироваться с дерматологом или эндокринологом», — напоминает врач.

Поддержка кожи и организма изнутри

Общее состояние здоровья напрямую влияет на риск пигментации. Хронический стресс, воспаление, дефициты витаминов, проблемы с печенью и кишечником могут усиливать склонность к потемнению кожи. Рекомендуется следить за уровнем витамина D, железа, антиоксидантов, поддерживать нормальный сон, снижать уровень стресса и выстраивать противовоспалительный образ жизни.