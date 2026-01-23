Эксперт объяснил, что пора выкинуть из гардероба ради стиля

Расхламление гардероба — не про аскетизм, а про осознание своего стиля и освобождение от вещей, которые больше не работают на ваш образ.

В 2026 году мода становится практичнее и взрослее: ценятся универсальность, качество, характер и личная история, а не сиюминутные тренды. Словом, сейчас самое время честно пересмотреть зимние, весенние и летние вещи — и оставить только то, что выглядит актуально, сидит идеально и действительно радует. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как разбирать гардероб

Оставляем вещи с безупречной посадкой

Оставляем: пальто с четкой линией плеч, жакеты по фигуре, прямые брюки, джинсы без перекосов, платья, которые не требуют ремня, чтобы спасти образ.

«Прощаемся: с вещами, которые ни с чем не сочетаются и не держат форму — слишком узкие или чересчур широкие, требующие постоянных поправок, визуально удешевляющие силуэт или создающие ощущение компромисса. И, конечно, все то, что не подходит по размеру — вот когда (и если) похудеете на четыре размера, тогда и купите себе другую одежду», — советует эксперт.

Ультратренды — на выход: что именно устаревает в 2026

Можно смело отпускать: микросумки, которые ничего не вмещают, но отлично теряются, экстремальные карго с множеством карманов, штаны с ультранизкой посадкой (которая все равно идет разве что очень стройным и молоденьким девушкам), слишком рваный деним, гиперобъемные пуховики-коконы. А еще — кислотные неоновые цвета, громкие логотипы, которые видно за километр и вещи версии Y2K, которые выглядят как ретро-амуниция. Оставляем вместо этого: спокойный деним, чистые силуэты, минималистичные аксессуары, умеренный оверсайз.

Универсальность — главный критерий

Оставляем: прямые джинсы, классические брюки, качественные сорочки из плотного хлопка, тонкие шерстяные и кашемировые свитеры, кардиганы, жакеты, кожаные куртки, тренчи, трикотажные платья, костюмы, базовые майки и лонгсливы. Прощаемся: с вещами-однодневками без шанса на стилизацию, громоздкими зимними куртками, которые нельзя носить в межсезонье, и нарядами, которые вы не надевали больше года — значит, они вам точно не нужны. Даже если это «ой, какое миленькое платье».

Убираем все, что визуально портит образ, даже если вещь когда-то была любимой

«На выход идут: выцветшие футболки, растянутые свитеры с катышками, заломы на обуви, потертые сумки, синтетика, потерявшая форму, и вещи, которые выглядят уставшими. Правило простое: если вещь делает образ дешевле, чем он мог бы быть — она больше не работает на вас. Сюда же — все, что не вписывается в ваш психотип и цветотип», — подчеркивает стилист.

Оставляем вещи с историей и характером — то, что делает стиль личным

Это может быть пальто, в котором связаны важные периоды жизни, винтажные серьги, купленные в путешествии, любимая кожаная куртка, «ваши» идеальные джинсы или платье, в котором всегда ощущается уверенность. Личный стиль — это не только тренды, а эмоциональные якоря, вещи с памятью и историей, которая ценна именно для вас.