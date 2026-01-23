Татуировки назвали признаком «непроработанных отношений» с телом

Таким образом человек стремится украсить себя, что-то скрыть или привлечь внимание.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«В чём выражается плохое отношение к себе? Обязательно отношение к телу. То есть отвращение или непринятие своей внешности или своих гендерных особенностей. Как это обычно проявляется? Из неочевидного это тогда, когда над своим телом начинают ставить эксперименты. Например, большое количество татуировок, которые наносятся всегда достаточно болезненно. Татуировка — это вообще абсолютно небезболезненная история. Когда люди увлекаются татуировками, это всегда говорит о том, что у них со своим телом особые непроработанные отношения. Есть какая-то проблема, которая проявляется именно так. Чаще всего это бессознательная история, но очень часто и осознанная. То есть человек может понимать, что он себе не нравится, и он таким образом пытается себя украсить, либо пытается что-то скрыть, либо пытается привлечь к себе внимание, либо пытается добавить себе какую-то черту. Мы не осуждаем тех, кто делает татуировки. Там, где есть мера, мы не привязываемся к этому с точки зрения психологических и психических отклонений. Но когда меры нет, это обычно заметно. То есть это либо какая-то большая область на теле зататуирована, либо это нескончаемое постоянное добавление, множественность этих татуировок».

