Харрисон Форд взбудоражил фанатов фото в облегающих шортах

Фото американского актера Харрисона Форда в облегающих шортах вызвали споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

83-летнего артиста запечатлели во время велопрогулки в Калифорнии. Он предстал перед камерой в облегающих черных шортах выше колена и серой кофте на молнии, надел солнцезащитные очки, перчатки и шлем.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. Так, часть юзеров раскритиковали внешность звезды: «Все мы стареем, это понятно, но то, как изменились некоторые люди, — это просто шок», «Мне 87, но мои ноги выглядят лучше, чем у него», «Выглядит как дохлая курица», «Победитель в конкурсе на самые костлявые колени».

В свою очередь, другие пользователи выразили артисту поддержку. «Я впечатлена его физической формой и мотивацией», «Для своего возраста он отлично выглядит», «Молодец, что старается поддерживать себя в форме», «Он лучший. Мне все равно, сколько ему лет», — заявили они.

