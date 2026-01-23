Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике в одежде собственного производства. Об этом пишет The Telegraph.

Известно, что во вторник, 20 января, 44-летняя супруга британского принца Уильяма посетила Национальную академию керлинга в Шотландии. Она выбрала для визита черную водолазку Zara, юбку Johnstons of Elgin x Le Kilt, замшевые сапоги с высоким голенищем и длинное пальто, оформленное в синюю клетку.

По данным издания, этот предмет гардероба Миддлтон разработала с компанией Johnstons of Elgin и портным Крисом Керром. При этом отмечается, что во время его создания знаменитость уделила большое внимание клетчатому узору.

В декабре сообщалось, что британский журнал Vogue признал Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Эксперты объяснили свое решение отдать первое место королевской особе тем, что ее каждое появление на публике может изменить развитие любого бренда и вдохновить дизайнеров.