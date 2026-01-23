46-летняя фигуристка восхитила фанатов результатом похудения

Двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций, которые являются аналогом «Оземпика». Снимок и комментарии появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

46-летняя спортсменка продемонстрировала снимок в джинсах и бирюзовой оверсайз-футболке. Последнюю она приподняла и продемонстрировала рельефный пресс. При этом в подписи к публикации звезда призналась, что сбросила шесть килограммов.

«Вы не представляете, как это мотивирует не останавливаться на достигнутом. Самым удивительным для меня было то, что все эти изменения пришлись на период зимних праздников, Нового года и бесконечных застолий. Но благодаря своему новому режиму и поддержке препарата, вес не только не набрался, но и продолжал уходить. Для меня это настоящий показатель того, что я на верном пути. Хочу подчеркнуть, что это было строго под медицинским контролем, и я очень довольна результатом», — Ирина Слуцкая, фигуритска

Поклонники оценили внешность фигуристки в комментариях под постом.

«Круто, вот это пресс», «Я тоже так хочу», «Ух ты какая!» — высказались они.

О том, что Слуцкая решилась на уколы для похудения, стало известно в сентябре 2025 года. Знаменитость поясняла, что после третьих родов не смогла самостоятельно сбросить вес.

В декабре 2025 года Слуцкая раскрыла отношение к пластике с фразой «возрастные изменения не щадят». Спортсменка рассказала, что пользуется услугами косметологов.