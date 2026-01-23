«Итальянская Ким Кардашьян» избежала тюрьмы и стала лицом бренда

Популярная модная блогерша из Италии Кьяра Ферраньи стала лицом популярного бренда Guess после снятия обвинений в мошенничестве. О коллаборации сообщает People.

Инфлюэнсерша, которую в соцсетях прозвали «итальянской Ким Кардашьян», снялась для весенне-летней кампании бренда 2026 года.

«Мы очень рады, что Кьяра Ферраньи стала лицом нашей новой рекламной кампании. Ее энергия, аутентичность и неповторимый стиль идеально воплощают в себе образ женщины Guess и дух нашей коллекции весна/лето-2026: уверенные образы, которые универсальны, изысканны и, несомненно, современны», — высказался креативный директор марки Пол Марчиано.

О таком решении стало известно спустя неделю после суда, на котором Ферраньи избежала тюрьмы по делу о благотворительном сотрудничестве с компанией Pandoro, продающей фирменные рождественские кексы. Судебные разбирательства длились два года.