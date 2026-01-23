Полина Диброва опубликовала честные фото «до» и «после»

Блогер и бизнесвумен Полина Диброва — многодетная мама. В браке с шоуменом Дмитрием Дибровым она родила троих сыновей. Старшему Александру сейчас уже 15 лет, среднему Федору исполнилось 12, а младшему Илье — 10 лет. Несмотря на крепкий имидж семьи, в середине прошлого года брак пары распался. Сейчас Полина строит новые отношения. Ее избранником стал бывший друг семьи, бизнесмен Роман Товстик.

Полина активно ведет свой личный блог и часто делится подробностями жизни. Сегодня она опубликовала весьма неожиданные кадры. Диброва показала публике, как сильно изменилось ее тело за последнее время. На обоих снимках она позировала в купальниках. Полина не скрывает: путь к идеальной форме требовал серьезных усилий.

© Соцсети

«Внешний вид — это огромный труд и самодисциплина», — написала многодетная мама.

Ранее WomanHit писал, что Полина Диброва и Роман Товстик отправились на жаркий романтический отдых. По особому поводу пара организовала профессиональную съемку на морском побережье. Многие тогда отметили, что женщина буквально светится от счастья. Однако без критики все-таки не обошлось.