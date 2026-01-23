Y2K возвращается: как звезды носят прически и макияж нулевых

Мода и красота цикличны, и в 2026 году мы снова переживаем мощный ренессанс эстетики двухтысячных. Стиль Y2K — это дерзкие краски, обилие блеска, глянцевые губы, низкая посадка джинсов и ностальгия по эпохе Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

Сегодня многие знаменитости активно интегрируют прически и макияж нулевых в свои образы. Рассказываем, почему снова возник интерес к этой эстетике и какие элементы из моды нулевых стоит внедрить в свой гардероб.

Прически в стиле двухтысячных: от «ежиков» до тонких косичек

Прически нулевых всегда выделялись смелостью и игривостью. Знаменитости берут самые узнаваемые приемы и адаптируют их под современный ритм. Белла Хадид часто появляется с длинными распущенными волосами и ярко выраженными обрамляющими прядями у лица — этот прием визуально вытягивает его и подчеркивает скулы.

Кендалл Дженнер предпочитает высокие гладкие хвосты или объемные «ежики» на макушке, напоминая Дженнифер Лопес в ее культовых образах начала нулевых.

Дуа Липа активно возрождает гофрированные волосы — мелкие равномерные волны, созданные специальными щипцами-гофре. Оливия Родриго и Меган Ти Сталлион добавляют в образы тонкие косички у лица — так называемые детские косички, которые придают легкость и кокетливый вид.

Хейли Уильямс и Зендая часто используют яркие аксессуары: бабочки-зажимы, разноцветные платки, широкие ободки и повязки на голову.

Среди новых интерпретаций — пучки с торчащими прядями, зигзагообразные проборы и пышные «бублики» на затылке.

Крупные мелирования, яркие цветовые блоки и так называемые «money pieces» (светлые пряди у лица) также вернулись в моду и отлично сочетаются с Y2K-эстетикой.

Макияж нулевых: блеск, тонкие брови и смелые акценты

Макияж двухтысячных строится на максимальном сиянии: глянцевые губы, перламутровые веки, очень тонкие брови и заметный контур. Эмили Ратаковски часто выбирает мерцающие тени с эффектом «морозного» или «ледяного» покрытия — один из самых узнаваемых приемов эпохи.

Кайя Гербер возвращает глянцевые губы с четко прорисованным карандашом — точь-в-точь как у Мэрайи Кэри в ее золотые годы.

Тонкие брови остаются важным элементом: Сидни Суини, Зендая и Джиджи Хадид рисуют их аккуратно, но уже не такими экстремально тонкими, как это было в нулевых годах.

Яркий макияж глаз в пастельных (голубой, розовый, сиреневый) или неоновых оттенках — любимый прием Зары Ларссон, Доджи Кэт и многих других звезд. Кэти Холмс добавляет в повседневные образы губную помаду насыщенного кирпично-красного оттенка, создавая драматичный контраст.

Для вечерних выходов популярны дымчатые стрелки в холодных серо-синих тонах и почти черные губы в готическом стиле. Главное правило современного Y2K-макияжа — не перегружать лицо: один яркий акцент (глаза или губы) плюс идеально сияющая кожа с эффектом «стекла».

Как носить стиль нулевых в 2026 году

Чтобы органично вписать Y2K в современный гардероб, начните с малого. Для причесок запаситесь текстурирующим спреем, щипцами-гофре и набором ярких заколок.

В макияже пригодятся прозрачные блески для губ, мерцающие тени-пудры и хайлайтер с мелким шиммером. Звезды показывают, что самый стильный путь — сочетание ретро-элементов с минимализмом в одежде и уходе за кожей.

Практичные советы:

Выбирайте 1-2 ярких акцента: гофрированные волосы и глянцевые губы, либо высокий хвост и перламутровые веки.

Ориентируйтесь на форму лица: обрамляющие пряди идут почти всем, а объемные пучки хорошо смотрятся на круглом лице.

Экспериментируйте с аксессуарами: заколки-бабочки, стразы, цветные резинки, металлические цепочки для волос.

Не забывайте про уход: сияющая кожа — основа любого Y2K-образа.

Стиль нулевых — это не слепое копирование прошлого, а способ выразить себя и создать настроение. Мы знаем: ностальгия может быть актуальной и современной.