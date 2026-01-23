Y2K возвращается: как звезды носят прически и макияж нулевых
Мода и красота цикличны, и в 2026 году мы снова переживаем мощный ренессанс эстетики двухтысячных. Стиль Y2K — это дерзкие краски, обилие блеска, глянцевые губы, низкая посадка джинсов и ностальгия по эпохе Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.
Сегодня многие знаменитости активно интегрируют прически и макияж нулевых в свои образы. Рассказываем, почему снова возник интерес к этой эстетике и какие элементы из моды нулевых стоит внедрить в свой гардероб.
Прически в стиле двухтысячных: от «ежиков» до тонких косичек
Прически нулевых всегда выделялись смелостью и игривостью. Знаменитости берут самые узнаваемые приемы и адаптируют их под современный ритм. Белла Хадид часто появляется с длинными распущенными волосами и ярко выраженными обрамляющими прядями у лица — этот прием визуально вытягивает его и подчеркивает скулы.
Кендалл Дженнер предпочитает высокие гладкие хвосты или объемные «ежики» на макушке, напоминая Дженнифер Лопес в ее культовых образах начала нулевых.
Дуа Липа активно возрождает гофрированные волосы — мелкие равномерные волны, созданные специальными щипцами-гофре. Оливия Родриго и Меган Ти Сталлион добавляют в образы тонкие косички у лица — так называемые детские косички, которые придают легкость и кокетливый вид.
Хейли Уильямс и Зендая часто используют яркие аксессуары: бабочки-зажимы, разноцветные платки, широкие ободки и повязки на голову.
Среди новых интерпретаций — пучки с торчащими прядями, зигзагообразные проборы и пышные «бублики» на затылке.
Крупные мелирования, яркие цветовые блоки и так называемые «money pieces» (светлые пряди у лица) также вернулись в моду и отлично сочетаются с Y2K-эстетикой.
Макияж нулевых: блеск, тонкие брови и смелые акценты
Макияж двухтысячных строится на максимальном сиянии: глянцевые губы, перламутровые веки, очень тонкие брови и заметный контур. Эмили Ратаковски часто выбирает мерцающие тени с эффектом «морозного» или «ледяного» покрытия — один из самых узнаваемых приемов эпохи.
Кайя Гербер возвращает глянцевые губы с четко прорисованным карандашом — точь-в-точь как у Мэрайи Кэри в ее золотые годы.
Тонкие брови остаются важным элементом: Сидни Суини, Зендая и Джиджи Хадид рисуют их аккуратно, но уже не такими экстремально тонкими, как это было в нулевых годах.
Яркий макияж глаз в пастельных (голубой, розовый, сиреневый) или неоновых оттенках — любимый прием Зары Ларссон, Доджи Кэт и многих других звезд. Кэти Холмс добавляет в повседневные образы губную помаду насыщенного кирпично-красного оттенка, создавая драматичный контраст.
Для вечерних выходов популярны дымчатые стрелки в холодных серо-синих тонах и почти черные губы в готическом стиле. Главное правило современного Y2K-макияжа — не перегружать лицо: один яркий акцент (глаза или губы) плюс идеально сияющая кожа с эффектом «стекла».
Как носить стиль нулевых в 2026 году
Чтобы органично вписать Y2K в современный гардероб, начните с малого. Для причесок запаситесь текстурирующим спреем, щипцами-гофре и набором ярких заколок.
В макияже пригодятся прозрачные блески для губ, мерцающие тени-пудры и хайлайтер с мелким шиммером. Звезды показывают, что самый стильный путь — сочетание ретро-элементов с минимализмом в одежде и уходе за кожей.
Практичные советы:
- Выбирайте 1-2 ярких акцента: гофрированные волосы и глянцевые губы, либо высокий хвост и перламутровые веки.
- Ориентируйтесь на форму лица: обрамляющие пряди идут почти всем, а объемные пучки хорошо смотрятся на круглом лице.
- Экспериментируйте с аксессуарами: заколки-бабочки, стразы, цветные резинки, металлические цепочки для волос.
- Не забывайте про уход: сияющая кожа — основа любого Y2K-образа.
Стиль нулевых — это не слепое копирование прошлого, а способ выразить себя и создать настроение. Мы знаем: ностальгия может быть актуальной и современной.