Врач объяснил любовь российских мужчин к интимной пластике

Пластический хирург и андролог Михаил Павлюк объяснил любовь российских мужчин к интимной пластике. Его комментарий приводит «Газета.ru».

© Lenta.ru

По словам специалиста, популярность данной операции возросла в связи с тем, что восприятие пластики изменилось.

«Если раньше это скрывали, то сейчас мужчины относятся к операциям как к инвестиции в личный бренд, карьеру и здоровье», — пояснил врач.

По мнению Павлюка, такой сдвиг произошел в связи с быстрым развитием соцсетей. Представители сильного пола видят результаты коррекции внешности, что позволяет им преодолевать страхи, пояснил эксперт. В то же время самыми частыми пациентами хирург назвал мужчин от 30 до 45 лет.

Среди прочего, андролог уточнил, что у большинства россиян, которые желают сделать интимную пластику, размеры соответствуют норме. Однако они хотят избавиться от комплексов, стать более уверенными в себе и улучшить качество сексуальной жизни.