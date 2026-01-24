Пять лучших процедур для свежести лица в зимний период

Зимой кожа лица испытывает серьезный стресс: холодный воздух, резкие перепады температур, сухость в отапливаемых помещениях и недостаток солнечного света делают ее тусклой, обезвоженной и уязвимой. Чтобы сохранить свежесть и упругость, сочетайте профессиональные процедуры и грамотный домашний уход, учитывая индивидуальные потребности кожи. Врач — дерматолог-косметолог Мадина Осман рассказала «Вечерней Москве» о пяти эффективных салонных методах, которые помогают вернуть сияние и защитить дерму в холодный сезон.

© Вечерняя Москва

Глубокая гидратация кожи

Первая процедура, которую стоит рассмотреть в зимний период, — интенсивная гидратация на основе гиалуроновой кислоты или специальных коктейлей. Салонные сеансы поддерживают водный баланс на глубоком уровне, что заметно уменьшает сухость, мелкие шелушения и придает лицу более гладкую текстуру. В отличие от обычных кремов, профессиональные методы стимулируют восстановление гидролипидного слоя, повышают упругость и улучшают цвет лица. Регулярные курсы глубокого увлажнения особенно полезны тем, кто часто находится в помещениях с центральным отоплением или работает на холоде. После процедуры кожа быстрее восстанавливается, макияж ложится ровнее, а ощущение стянутости снижается.

Мягкие энзимные и кислотные пилинги

Второй важный пункт для зимнего ухода — щадящие пилинги, которые способствуют обновлению клеток без агрессивного повреждения эпидермиса. Энзимные формулы и легкие кислоты мягко удаляют ороговевшие частицы, улучшают микроциркуляцию и повышают эффективность последующих увлажняющих процедур. В холодный сезон предпочтительнее выбирать низкоинтенсивные составы и проводить процедуры под контролем специалиста, чтобы избежать раздражения и гиперпигментации. Пилинги выравниваниют тон и структуру кожи, делают поры менее заметными и подготавливают к насыщению активами. После курса из нескольких сеансов кожа выглядит свежей и молодой, при этом риск осложнений при правильном подходе минимален.

Инъекции: мезотерапия и биоревитализация

Также заслуживают внимания инъекционные методики: мезотерапия и биоревитализация позволяют точечно насыщать кожу гиалуроновой кислотой, витаминами и аминокислотами, стимулируя регенерацию и синтез коллагена. В зимнее время такие сеансы помогают компенсировать негативное влияние сухого воздуха и холодов, возвращают лицу естественное сияние и улучшают тургор. Длительность эффекта зависит от используемых препаратов и индивидуальных факторов. Обычно рекомендован курс из нескольких процедур с последующей поддерживающей терапией. Важно выбрать квалифицированного специалиста и обсуждать возможные побочные явления, чтобы процедура прошла безопасно и эффективно.

Фототерапия

Четвертая рекомендация — использование фототерапии и LED ламп для стимулирования клеточного обмена и уменьшения воспалений. Красный и инфракрасный спектры активизируют выработку коллагена, улучшают кровообращение и ускоряют восстановление после микротравм, а синий свет помогает контролировать бактериальные процессы при проблемной коже. Такие процедуры безболезненны, не требуют времени на реабилитацию и хорошо сочетаются с другими салонными вмешательствами. В холодный период светотерапия способствует поддержанию тонуса кожи, уменьшает следы усталости и помогает сохранить здоровый цвет лица, когда естественное солнце доступно меньше. Курсы из нескольких сеансов обычно дают заметный эффект и продлевают результат после инъекций или пилингов.

Криотерапия

И, наконец, можно воздействовать на кожу холодом, что помогает снизить отечность, укрепить сосуды и освежить контур лица. Кратковременное локальное охлаждение улучшает микроциркуляцию, сужает поры и придает коже более подтянутый вид. Процедура хорошо переносится зимой, специалист подберет оптимальную интенсивность и сочетания для конкретного типа кожи, чтобы достичь гармоничного и стойкого результата.

Комбинация профессиональных процедур и продуманного домашнего ухода — лучший способ сохранить свежесть лица в холодный сезон, поэтому не стоит ограничиваться только одним методом. После салонных сеансов важно поддерживать эффект с помощью качественных бьюти-средств — сывороток с гиалуроновой кислотой, питательных кремов от ветра и холода.

Нельзя забывать про питание, питьевой режим и режим сна, ведь это тоже напрямую влияет на состояние кожи. Важно: перед началом любых вмешательств обязательно проконсультируйтесь с косметологом, чтобы составить индивидуальную программу и избежать рисков.

Быстрый темп жизни задает тренд и в пластической хирургии. Популярность набирают методики, позволяющие пациентам преображаться с минимальным дискомфортом, не прерывая привычный образ жизни. Пластический хирург Александр Катков рассказал «Вечерней Москве», какие операции переносятся пациентами наиболее комфортно и не требуют продолжительной реабилитации.