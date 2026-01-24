Журнал Vogue назвал главные оттенки весны-лето 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте.

Редакторы отметили, что в тренде окажется нежно-розовый оттенок, который можно сочетать с шоколадным, хаки, серым, черным и красным. Подобные образы уже показали на подиумах бренды Gucci, Valentino, Alaïa и Balenciaga. Из оттенков также будут популярны приглушенные персиковый, сиреневый и пудрово-желтый.

До этого соцсеть Pinterest назвала главные тренды года. Среди главных замечены холодные оттенки, перламутровый макияж, кружево и готика в стиле вампиров. Особенно выделяется холодный синий. Эксперты также выделили стиль wilderkind со звериными принтами, бабочками, листьями и веснушками.

В декабре 2024 года Институт цвета Pantone назвал Mocha Mousse главным оттенком 2025 года. Там отметили, что этот цвет пронизан богатством и напоминает шоколад или кофе. Институт цвета, совместно с ведущими дизайнерами и специалистами индустрии, выбирает цвет года в зависимости от модных и общественных тенденций.