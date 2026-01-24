Экс-жена Бондарчука снялась в «голом» платье из перьев

Экс-жена Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, снялась в прозрачном платье из перьев. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

© РИА Новости

Паулина Андреева позировала в «голом» белом платье из перьев, которое приподняла и показала ноги и кожаные сапоги. Волосы актриса собрала в низкий пучок и сделала легкий макияж. Съемка прошла в студии с профессиональным фотографом.

В марте 2025 года Андреева и режиссер Федор Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.

После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Недавно появились слухи о воссоединении пары. Источник из окружения звезд заявил, что Бондарчук пытается сохранить семью с Андреевой. По информации журналистов, артисты после примирения переехали в новую квартиру в Столовом переулке, где более комфортная среда для их ребенка. Однако сами экс-супруги пока отказываются комментировать личную жизнь и игнорируют вопросы от поклонников.