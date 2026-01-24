Главные секреты красоты Ирины Шейк

Считается, что закат карьеры модели обычно происходит к 30-35 годам... Наша русская красавица Ирина Шейк (да и еще сотни моделей) опровергают это утверждение своей безупречностью и делом. Да, Ирина ни раз подчеркивала в интервью, что главный секрет красоты — выигрыш в генетическую лотерею.

© globallookpress

Тут не поспоришь, достаточно посмотреть на фото ее сестры, мамы и бабушки. Что ж, мы за них рады, но, как говорится — «не от всего сердца». Только игнорировать лайфхаки супермодели тоже не можем, вдруг работают?

Криотерапия лица кубиком льда

Этому секрету, по рассказам Иры, ее научила мама. Да, никаких премудростей тут нет: заморозьте кубики льда или криосферу (кроме воды можно использовать гидролаты, настои трав) и протирайте каждое утро лицо по массажным зонам. Процедура отлично тонизирует кожу лица, укрепляет сосуды, улучшает цвет кожи и уменьшает выраженность морщин. Только вот у криотерапии лица льдом есть противопоказания, поэтому метод подойдет далеко не каждому. Например, если у вас аллергия на холод, купероз, нарушенная свертываемость крови и повышенная ломкость сосудов, забудьте про лед!

Кокосовое масло для увлажнения

Согласно интервью Ирины, одним из ее любимых натуральных средств для ухода является кокосовое масло. Его модель использует «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Ира предпочитает масло дорогим увлажняющим кремам для тела, пользуется на пляже для получения ровного шоколадного загара (хотя у модели от природы смуглая кожа) и смывает им косметику с лица. С последним стоит быть осторожным, пусть кокосовое масло не является комедогенным, индивидуальная реакция может быть и вызвать воспаления.

Огуречные маски для лица

С этим лайфхаком многие познакомились благодаря мамам и бабушкам. Но это не отменяет того факта, что и супермодели с многомиллионным состоянием пользуются простыми и проверенными методами для поддержания красоты. Огуречные маски подходят всем, ведь овощ не вызывает аллергических реакций даже у ярых аллергиков и атопиков (исключения, конечно же, бывают). Главная функция огурца — увлажнение и свежесть кожи. Особенно классно лайфхак работает летом в жару, когда хочется побыстрее освежиться. Да и в принципе, если протирать каждый день кожу «жопкой» огурца, эффект будет.

Смузи из сельдерея и петрушки вместо кофе

Да, да, Ира по утрам пьет не кофе, а готовит смузи из сельдерея и петрушки. По заявлению модели, средство прекрасно справляется с утренними отеками, запускает работу кишечника и детоксицирует организм. А еще смузи отлично бодрит и заряжает энергией на весь день без эффекта нервозности. Только помните, что смузи не заменяет еду, поэтому не забывайте завтракать.

Массаж лица

Много раз Шейк говорила, что обожает массаж лица. Действительно, процедура помогает расслабить зажатые мышцы, улучшает кровообращение, обеспечивает легкий лифтинг, уменьшает морщины и улучшает цвет лица. Только массаж нужно делать правильно. В идеале — записаться на курс процедур к косметологу или же можно освоить методики самостоятельно. Совсем простой вариант — приобрести массажер и следовать инструкции. Только не забывайте, что массаж не стоит делать по сухой коже: используйте сыворотку, массажный крем или косметическое масло.

Минимум косметики

По роду своей деятельности знаменитости приходится выходить на подиумы при полном параде и боевом раскрасе. Поэтому в обычной жизни звезда часто обходится без макияжа, давая коже передышку. Или же красится, но совсем немного: бальзам для губ, хайлайтер и тушь. Иногда к этому списку добавляется ВВ-крем и бронзирующая пудра, но база все-таки состоит из трех продуктов.

Баня как дань русским корням

Ирина обожает ходить в баню. Модель считает ее полезной для фигуры, избавления от отеков, для кожи и организма в целом. Даже в Америке звезда нашла самую настоящую русскую баню и регулярно ее посещает. А уж когда приезжает в родные края, то тем более не обходится без парной.

Регулярные тренировки

Модель признается, что ей достались хорошие гены и быстрый метаболизм. Она любит вкусно покушать и часто вспоминает бабушкины блинчики и котлетки. На диетах Ирина не сидит и часто позволяет себе что-то вредное. Но и без тренировок никуда, поэтому она заставлять себя ходить в спортзал. Нагрузки модель выбирает разные: пилатес, бокс, растяжка, утренние пробежки, простая зарядка. В общем, нужно найти для себя идеальный и подходящий вид спорта, чтобы не действовать через силу, а получать удовольствие от процесса.

P.S. Несмотря на любовь к натуральным продуктам для ухода за кожей, модель пользуется и сыворотками, и кремами, и флюидами, и пенками. К косметологу Шейк тоже ходит, но чисто на поддерживающие процедуры, а не для кардинального улучшайзинга. Ну и Ирина против пластических операций, поэтому выглядит естественно.