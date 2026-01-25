Пять грубых ошибок в макияже после 40 лет: советы визажиста

После 40 лет кожа меняется, и старые техники макияжа начинают играть против нас. Пять распространенных ошибок могут добавить возраста, но их легко исправить. Самое главное — макияж 40+ начинается с качественного увлажнения. Без него любая техника может «скатываться».

Первая — тонкие, как ниточка, брови. Они делают взгляд строгим, а лицо — усталым. Лучше подчеркните естественную форму и сделайте брови чуть шире. Это мгновенно освежит лицо, отмечает канал «Школа макияжа Эллин Святимовой MAKEUPBYELLIN».

Вторая — слишком интенсивное скульптурирование темным корректором под скулами. Оно создает эффект грязных пятен и подчеркивает потерю объема. Вместо этого акцентируйтесь на высветлении: нанесите хайлайтер на скулы и хорошо растушуйте все темные оттенки. Кстати, избегайте хайлайтеров с крупными блестками, отдавая предпочтение средствам с сатиновым финишем». Крупный шиммер на скулах может подчеркнуть морщинки-лучики у глаз.

Третья ошибка — четкие, нерастушеванные тени на веках. Они собирают внимание на морщинках. Всегда тщательно растушевывайте границы и выбирайте нейтральные оттенки.

Четвертый пункт — темный карандаш по нижнему веку. Он визуально уменьшает глаза. Замените его на светлый карандаш на слизистой — это откроет взгляд.

Наконец, пятое — румяна на «яблочках» щек. С возрастом они опускают овал лица. Наносите румяна выше, на саму скулу, и растушевывайте по направлению к вискам.