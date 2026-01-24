Жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах

Жена юмориста Евгения Петросяна, стилистка Татьяна Брухунова, снялась в купальнике на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Татьяна Брухунова позировала в красном слитном купальнике с глубоким декольте. Волосы стилистка распустила и отказалась от макияжа. В кадре она заходила в океан, чтобы искупаться.

© Газета.Ru

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: пятилетний Ваган и двухлетняя Матильда.

У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой. По признанию артиста, Викторина прекратила с ним общение еще до рождения у него сына и не поздравила с этим событием. Шоумен отмечал в интервью, что не хочет знакомить Вагана и Матильду с их единокровной сестрой. Петросян не видит в этом никакого смысла.