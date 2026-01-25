Модель Кайли Дженнер снялась в топе с декольте и легинсах

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в топе с глубоким декольте. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

28-летняя Кайли Дженнер предстала перед зеркалом в розовом спортивном костюме Alo, который состоял из топа с глубоким декольте и легинсов. Модель также надела кольцо с бриллиантом. Звезда реалити-шоу позировала с уложенными в крупные локоны волосами и макияжем с тушью, контурингом и блеском для губ.

12 января Кайли Дженнер посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», чтобы поддержать своего возлюбленного Тимоти Шаламе. Модель не сопровождала актера на красной дорожке, но присутствовала в зале. Интернет-пользователи обратили внимание, что рядом с местами знаменитостей стояла именная табличка, на которой бизнесвумен была указана как Дженнер-Шаламе. Поклонники отметили, что влюбленные оценили деталь, но не удивились, когда увидели ее. Некоторые предположили, что они тайно сыграли свадьбу.

При этом инсайдер издания E!News назвал карточку с именем Дженнер-Шаламе фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о свадьбе.