Актриса Оливия Уайлд вышла на публику в кожаном тренче на голое тело

Актриса Оливия Уайлд посетила фестиваль Sundance 2026. Об этом сообщает People. 41-летняя Оливия Уайлд вышла на публику в черном кожаном тренче на голое тело. Образ дополнили золотые серьги и очки. Волосы актрисе собрали в "мальвинку" и сделали вечерний макияж с коричневым тенями. Актриса родила сына и дочь от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. Уайлд признавалась в интервью, что ее гражданский брак не закончился "в одночасье" — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам знаменитости, первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет. В 2021 году Уайлд начала встречаться с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе выходила в свет, однако через год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями, готовыми в любой момент прийти на помощь.