51-летняя Рудковская вышла на публику в туфлях со светящимися каблуками

Продюсер Яна Рудковская вышла на публику в туфлях со светящимися каблуками. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

51-летняя Рудковская появилась на публике в вечернем платье и туфлях от бренда Chanel со светящимися каблуками.

«Тут все понятно, Яна в тех самых, всем нужных chanel», — написала знакомая Рудковской.

До этого Рудковская опубликовала в личном блоге видео, где позировала в прозрачном платье из белого кружева. Образ дополнили туфли с острым мысом и бантами. Волосы знаменитость уложила крупными прядями и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре Яна Рудковская показала новую покупку — сумку из белой кожи от бренда Dior.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue.