Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака

Речь идет о Heures D'absence и Les Gastons Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в РФ два товарных знака. Среди них - логотип коллекции Les Gastons Vuitton, а также название Heures D'absence для ювелирных изделий и аксессуаров, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию двух товарных знаков компании были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в октябре 2025 года из Франции от "Луи Вюиттон Маллетьер", а зарегистрированы только в январе 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права - 1 октября 2035 года.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарные знаки регистрируются по классам № 9, 14 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят оптические изделия для взрослых и детей, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий и изделия из благородных металлов или с покрытием из них, такие как изделия ювелирные, бижутерия и часы, и их составные части.

Французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) заявил об уходе из России 7 марта 2022 года. В числе прочих были закрыты магазины косметики Sephora. 11 июля было объявлено, что российское подразделение Sephora было продано ее генеральному директору Евгению Дроздову. 10 октября магазины начали открываться под брендом "Иль де Ботэ" - так называлась российская сеть, выкупленная LVMH в 2016 году.