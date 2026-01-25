Певица Ольга Орлова снялась в бикини после похудения на семь килограммов

Певица и телеведущая Ольга Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения на 7 килограммов. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Ольга Орлова показала кадры, сделанные во время отдыха на Мальдивах с семьей. На одном из фото певица предстала в черном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в тон и браслетами. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и без макияжа на пляже на фоне пальм.

Орлова рассказывала, что отказалась от сладкого и алкоголя, а также сократила свои порции вдвое. Певица продолжает придерживаться таких ограничений. Исполнительница отмечала, не любит спорт и не может себя заставить выполнять тренировки, даже понимая их эффективность. По словам Орловой, ей проще соблюдать жесткую диету, чем заниматься в зале. Недавно телеведущая попробовала занятия йогой, но ее настроя «надолго не хватило».

У знаменитости есть двое детей: 24-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова и двухлетняя дочь Анна от предпринимателя Валерия Маслова. Орлова признавалась, что ее живот после родов до конца так и не восстановился, но она не переживает по этому поводу.