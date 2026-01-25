Анна Седокова вышла на публику в корсете со шнуровкой на груди

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» и певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в откровенном корсете. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

43-летняя Анна Седокова стояла перед зеркалом в черном корсете со шнуровкой на груди, который сочетала с короткими шортами и кожаными ботфортами. Певица также надела массивные серьги-кольца и чокер. Поп-исполнительница позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.

© Соцсети

© Соцсети

23 декабря Анна Седокова стала гостьей церемонии вручения премии журнала Hello!, которая прошла в Москве. Певица выбрала для закрытого светского мероприятия черное сияющее обтягивающее макси-платье. Поп-исполнительница дополнила его туфлями на каблуках. Знаменитость позировала перед зеркалом с распущенными волосами и вечерним макияжем с темными тенями и коричневой помадой.

Позже Анна Седокова опубликовала фото, где стояла перед зеркалом в слитном бело-коричневом купальнике с вырезами по бокам. Певица также надела солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с кудрявыми распущенными волосами и без косметики в номере.