Модель Белла Хадид опубликовала фото в крошечном бикини

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица разместила фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 29-летняя Белла Хадид предстала перед камерой в белом крошечном лифе бикини, который сочетала с розовой мини-юбкой. Манекенщица добавила к образу массивные браслеты, кольцо и ожерелье Chanel. супермодель позировала с распущенными волосами и без макияжа. Звезда подиумов сидела на яхте с чашкой в руке.

Недавно Белла Хадид опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в красном облегающем топе с глубоким декольте, который дополнила рубашкой в клетку в тон. Модель также надела синие джинсы с коричневым ремнем, бело-синюю кепку, ожерелье, серьги, кольца и браслеты. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем.

На днях Белла Хадид показала кадры, сделанные во время съемок сериала «Красота», в котором сыграла одну из ролей. Модель позировала перед камерой в красном кожаном микротопе и брюках. Манекенщица предстала с травмированной окровавленной рукой, которую ей сделали гримеры. Визажист также нарисовал бизнесвумен ссадины на лице и сделал макияж с темными тенями и коричневой помадой.

Ранее Белла Хадид в платье с голыми ягодицами снялась за ужином.