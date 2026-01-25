Невеста певца Лепса Аврора снялась в корсете и мини-юбке

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба вышла на публику в корсете. Девушка разместила фото в Instagram. 19-летняя Аврора Киба стояла перед зеркалом в нюдовом корсете, который дополнила мини-юбкой в пайетках и бордовой кожаной сумкой Hermes. Невеста Григория Лепса завершила образ массивными золотыми серьгами, кольцом и браслетом в виде змеи Bvlgari Serpenti. Знаменитость позировала с собранными в гладкий пучок волосами и макияжем в нюдовых тонах. Несколько недель назад Аврора Киба опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в серебристом слитном купальнике. Возлюбленная Григория Лепса также надела черные солнцезащитные очки, серьги с бриллиантами и браслет. Девушка предстала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа на палубе яхты. До этого Аврора Киба вышла на публику в белом кружевном макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила вьетнамками в тон, кольцом и браслетом. Девушка позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне лестницы и цветов.