Жена Джастина Бибера выложила фото в полупрозрачном топе

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, продемонстрировала фигуру в полупрозрачном топе. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

29-летняя Хейли Бибер предстала перед камерой в черном полупрозрачном топе с драпировкой, который сочетала с брюками в тон. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

9 января Хейли Бибер посетила церемонию вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед фотографами в блестящем серебристом комплекте, который состоял из топа и юбки-миди. Манекенщица добавила к костюму черные босоножки на каблуках, кольца и массивные серьги. Бизнесвумен уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и помадой.

Позже Хейли Бибер пришла на ежегодную вечеринку журнала W Magazine, которая состоялась в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. Модель выбрала для закрытого мероприятия бежевый корсетный топ с глубоким декольте, из которого у нее едва не вывалилась грудь. Бизнесвумен также надела черные брюки и серьги с бриллиантами.