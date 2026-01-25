Какие головные уборы щадят волосы зимой

Стилисты Евгения Дубчак и Павел Бугреев перечислили россиянам головные уборы, которые щадят волосы зимой. Комментарий на данную тему приводит «Москва 24».

Модный эксперт Дубчак призвала вместо тугих шапок из синтетики носить объемные шапки, платки, шарфы или капюшоны из натуральных тканей, чтобы сохранить качество локонов. По ее словам, перечисленные изделия способны защитить волосы от мороза и не будут сдавливать голову.

В свою очередь, Бугреев посоветовал обратить внимание на свободные шапки из шерсти альпаки или кашемира с натуральным хлопком в качестве подкладки.

При этом специалисты напомнили о важности домашнего ухода.

«Маски необходимо использовать по типу волос и с учетом окрашивания, чтобы не вымывать цвет. Маску нужно держать на голове как минимум 2-3 минуты, но в идеале — 10 минут», — уточнила Дубчак.

