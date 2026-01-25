Дженнифер Лопес засняли в кожаном жакете без лифчика и топа

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику с голой грудью. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

56-летнюю Дженнифер Лопес подловили папарацци во время шоппинга в Беверли-Хиллз. Актриса отправилась за покупками в черном кожаном жакете, под который не стала надевать топ и бюстгальтер. Артистка добавила к образу макси-юбку, кожаные ботильоны на каблуках, кольца, массивные серьги и солнцезащитные очки. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с темно-розовой помадой.

12 января Дженнифер Лопес посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус». Актриса предстала на красной дорожке в наряде Жана Луи Шеррера из коллекции Haute Couture 2003 года. Певица выбрала бежевое прозрачное платье с коричневой вышивкой и пышной юбкой. Поп-исполнительница дополнила образ серьгами с бриллиантами и кольцом от Sabyasachi, туфлями и шоколадным клатчем Judith Leiber. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядью у лица и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и блеском для губ.