Папарацци сняли 56-летнюю Дженнифер Лопес в платье с глубоким декольте

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном образе попала в объектив папарацци во время шопинга в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США. Снимки публикует издание Page Six.

56-летнюю поп-исполнительницу сняли в винтажном бутике What Goes Around Comes Around. Знаменитость посетила магазин в черном длинном платье, которое было оформлено V-образным глубоким декольте и вырезом на спине.

На размещенных кадрах также можно заметить, что звезда уложила волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес прогулялась с сумкой за миллионы рублей и подала милостыню бездомному. Певицу запечатлели с редкой сумкой Hermes Kelly из крокодиловой кожи. Во время прогулки она встретила бродягу, который последовал за ней.