Модель Виктория Боня снялась в платье с глубоким декольте без лифчика

Модель и телеведущая Виктория Боня снялась в оголяющем грудь платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Виктория Боня предстала перед камерой в шоколадном облегающем платье с глубоким декольте. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Телеведущая дополнила образ серьгами и ожерельями. Блогерша была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовым блеском для губ. Знаменитость позировала, сидя в бассейне. На другом фото она плавала в воде.

Несколько недель назад Виктория Боня вышла на публику в песочном облегающем мини-платье с декольте до пупка. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Телеведущая добавила к наряду золотые кольца и лаковые черные туфли на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах с блеском для губ.

До этого Виктория Боня выложила фото, где стояла перед камерой в черном топе с глубоким декольте без бюстгальтера, который сочетала с мини-юбкой в тон. Модель также надела анклеты на ноги.

