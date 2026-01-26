Модель Елена Перминова показала фото в полупрозрачном мини-платье

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, манекенщица Елена Перминова, снялась в откровенном платье. Блогерша разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала перед камерой в полупрозрачном мини-платье с вырезом сбоку, которое было украшено бусинами. Модель добавила к образу металлизированный клатч. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Фото было сделано во время отдыха блогерши на Бали.

Недавно Елена Перминова вместе с другими звездами отправилась в Куршевель в рамках пресс-тура бренда Rendez-Vous. Гости катались на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, летали на вертолете и ужинали в ресторанах. Во время путешествия манекенщица получила травму.

«Сложнейший вывих плеча и срочная операция.. а что вы привозили из Куршевеля? Упасть на ровном месте, катаясь на лыжах столько лет... Может это знак замедлиться», — написала знаменитость.

Rendez-Vous организовал пресс-тур в Альпах, потратив на это не менее 30 млн рублей — несмотря на то, что на данный момент урезает зарплаты и сокращает расходы своим сотрудникам.

Ранее экс-жена российского миллиардера Лебедева показала ягодицы в «голом» платье у сугроба.