Пять главных бьюти-трендов, основанных на домашних ритуалах и ИИ

В новом году бьюти-мир явно берет курс на осознанность, технологии и смелые детали. Уход и макияж больше не про «надо», а про удовольствие, удобство и эффект. Тренды складываются в понятную картину: меньше суеты, больше смысла и чуть больше цвета для настроения.

Один из главных сдвигов — отказ от быстрых и формальных рутин. В моду входит медленный уход за телом, вдохновленный восточными практиками. В центре внимания — тепло, пар, плотные текстуры и натуральные ингредиенты. Домашняя ванная постепенно превращается в личный спа. Много времени уделяют очищению кожи, мягкому обновлению и питанию. Такой подход воспринимают как способ перезагрузки, а не как обязательный пункт в расписании. Уход становится частью дня, которая задает ритм и помогает прийти в себя.

Параллельно укрепляется тренд на минимализм в косметичке. Многоступенчатые схемы окончательно уходят в прошлое. Их место занимают универсальные средства, которые закрывают сразу несколько задач. Главная цель — ухоженная кожа без плотного тона и сложного макияжа. Важны ровный цвет лица, естественное сияние и комфортные формулы. Косметика все чаще подстраивается под конкретного человека и его потребности, а не наоборот.

Технологии встраиваются в эту систему максимально органично. Искусственный интеллект перестает быть чем-то абстрактным и начинает работать на уровне повседневного ухода. Приложения анализируют состояние кожи, учитывают образ жизни и внешние условия, а затем предлагают персональные решения. Домашние девайсы тоже больше не экзотика. Световые маски и микротоки входят в привычный график и воспринимаются как продолжение базового ухода.

На фоне спокойного и чистого подхода к коже особенно заметно смотрятся декоративные акценты. В 2026 году цвет возвращается, но без перегруза. Один яркий штрих заменяет полноценный макияж. Неоновые оттенки появляются в подводке и мелких деталях, создавая эффектный контраст с нейтральной кожей. Такой прием выглядит свежо и не требует сложных техник.

Отдельного внимания заслуживает финиш кожи. Матовый эффект уступает место глянцу и легкой влажности. В моде ощущение «живой» поверхности без плотного покрытия. Используют прозрачные текстуры, которые подчеркивают естественный рельеф и отражают свет. Макияж все чаще работает не на маскировку, а на усиление природных данных.

2026 год формирует простой и логичный подход к красоте. Уход становится ритуалом, технологии — помощником, а макияж — способом расставить акценты.