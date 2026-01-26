Герцогиня Меган Маркл в облегающих брюках снялась с принцем Гарри

Принц Гарри впервые за долгое время вышел в свет с женой Меган Маркл. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Принц Гарри и Меган Маркл стали гостями кинофестиваля «Сандэнс» 24 января. Супруги представили документальный фильм «Королевы печенья», где выступили в роли исполнительных продюсеров. Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в черной водолазке, которую сочетала с облегающими расклешенными брюками и ботильонами. Она также надела серьги, браслеты и кольца. Меган Маркл уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

Принц Гарри предпочел лонгслив, жилет, зеленые брюки и коричневые замшевые ботинки.

Недавно Меган Маркл опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, где они с мужем танцевали, стоя в обнимку на поле. Младший сын короля Великобритании Карла III в один момент схватил жену за ягодицы, после чего она убрала его руку. Герцогиня Сассекская была запечатлена в белой футболке и зеленых шортах, а ее супруг — в черной футболке и серых брюках. Маркл также показала кадры, где их дети находились в зоопарке.

Ранее принц Гарри рассказал, как нарушил семейные правила.