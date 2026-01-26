Hermes отреагировал на обвинения в продаже сумок только избранным покупателям

Французский дом моды Hermes ответил на обвинения в продаже сумок только достойным и избранным покупателям. Об этом сообщает Glitz.

Представители люксового бренда отреагировали на коллективный иск покупателей, поданный в суд Калифорнии в марте 2024 года. Тогда поводом для общественного возмущения послужила политика модного дома, согласно которой сумку Birkin могут приобрести только постоянные клиенты с внушительной историей покупок в бутиках.

После публикации статьи, в которой была упомянута история с иском и обвинения в слежке за потенциальными покупателями с целью выявить их материальную возможность купить роскошный аксессуар, представители марки заявили, что улучшат качество обслуживания клиентов в США. Кроме того, они пообещали информировать о товарах каждого покупателя и сокращать их время ожидания.

Ранее сообщалось, что продавец-консультант Hermes назвал признаки, по которым можно определить состоятельность человека, пришедшего за покупкой в бутик.