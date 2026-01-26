Беременная Екатерина Шпица вышла в свет в рубашке с вышивкой

Беременная актриса Екатерина Шпица посетила юбилейный вечер, посвященный 5-летию московской студии творческого развития для детей и подростков «Поколение Оперение». Фото «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе.

© РИА Новости

Екатерина Шпица пришла поддержать своего сына Германа, который принял участие в спектакле «Что такое дом?», организованном специально к юбилею студии. Актриса выбрала для мероприятия черную рубашку с вышивкой на рукаве, голубые джинсы, массивные серьги и ожерелье. Артистка позировала перед фотографом с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.Шпица поделилась своими впечатлениями от постановки.

© Газета.Ru

«Мне очень понравилось, что в спектакле дети существуют как одно целое, они друг друга чувствуют и им действительно нравится быть в этой общности. И я рада, что мой сын Герман занимается в этой студии уже третий год. Это было его собственное решение...» — заявила актриса.

По ее словам, даже если ее сын не будет развиваться в актерском мастерстве, навыки общения, которые он приобретает сегодня в студии, ему обязательно пригодятся в будущем.

На мероприятии также появились Антон Богданов, Алеся Алиева, Даниил Акутин и другие.

Екатерина Шпица раскрыла свою беременность в декабре. Артистка записала юмористический ролик с мужем Русланом Пановым в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они станцевали под песню мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В конце ролика Шпица сняла с себя наряд и показала округлившийся живот.

Шпица также воспитывает 13-летнего сына от каскадера Константина Адаева.