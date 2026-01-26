Новый имидж жены Валерия Меладзе вызвал споры в сети

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя поп-исполнительница поделилась видео из салона красоты и похвасталась новой стрижкой. Так, на размещенных кадрах она показала, что решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.

«Не ожидали? Сама от себя не ожидала», — иронично подписала звезда ролик.

Поклонники разделились во мнениях по поводу преображения знаменитости и обсудили его в комментариях под публикацией.

«Не понимаю короткие волосы у женщин. По-моему, это не очень женственно», «Прическа точно такая же, как у вокалистки Меладзе», «Обожаю Альбину, но не эту прическу», «Некрасиво смотрится на тонких волосах», «Очень идет тебе», «Смена имиджа — это прекрасно», «Красавице все к лицу», «Я в шоке, но выглядит шикарно», — высказывались пользователи сети.

В июне прошлого года Джанабаева отреагировала на высказывания хейтеров на критику ее внешности.