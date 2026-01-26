Сухой шампунь: как использовать правильно, чтобы не навредить волосам

Это не экстренное средство, а полноценный элемент ухода и стайлинга. Он помогает освежить прическу, добавить объем и продлить чистоту волос между мытьем.

Только, конечно, если использовать его осознанно и по назначению. Стилист по волосам Евгения Куклина помогла разобраться, какие бывают сухие шампуни, когда они уместны, кому подходят и какие есть ограничения.

Что такое сухой шампунь и как он работает

Сухой шампунь — это средство в виде спрея, пудры или мусса, которое впитывает кожный жир у корней волос, визуально делая их более свежими и объемными.

«В основе чаще всего крахмал, рисовая пудра, глина или другие абсорбирующие компоненты. Он не очищает кожу головы так, как вода и обычный шампунь, а лишь маскирует жирность и придает ощущение чистоты, то есть это временное решение, а не полноценная замена мытью», — объясняет эксперт.

Какие бывают сухие шампуни

Самые популярные — аэрозольные спреи, которые легко распределяются и быстро впитываются. Есть пудровые форматы для точечного нанесения, удобные для чувствительной кожи головы или коротких волос. Выпускаются варианты для разных типов волос: для тонких, окрашенных, темных (без белого налета), для чувствительной кожи, с ароматами или без запаха. Отдельная категория — сухие шампуни с ухаживающими компонентами, матирующим эффектом или дополнительным объемом у корней.

Когда сухой шампунь особенно полезен

Он удобен в поездках, после тренировок, при плотном графике или в дни, когда нет времени на полноценное мытье и сушку. Сухой шампунь помогает освежить укладку, придать объем тонким волосам, продлить жизнь стайлинга и снизить частоту мытья, если кожа головы склонна к пересушиванию.

«Также его используют как текстурирующее средство при создании причесок, пучков и хвостов, чтобы волосы держали форму и не выглядели слишком гладкими или сальными», — говорит стилист.

Кому сухой шампунь может не подойти

При чувствительной коже головы, склонности к раздражению, зуду или перхоти частое использование может усугублять дискомфорт. Людям с очень жирной кожей головы сухой шампунь дает лишь кратковременный эффект и может создавать ощущение загрязненности при злоупотреблении. Не рекомендуется постоянно заменять им обычное мытье, так как накопление средств на коже может нарушать баланс и ухудшать состояние волос. Также стоит с осторожностью применять его при кожных заболеваниях и выраженной аллергической реакции на отдушки.

Как правильно использовать и не навредить волосам

Наносить сухой шампунь лучше на сухие волосы, отступая от кожи головы 15-20 сантиметров при спрее и давая средству время впитаться. Затем важно тщательно распределить его пальцами или расческой, чтобы убрать излишки и избежать появления белого налета.