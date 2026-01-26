Модель Кендалл Дженнер опубликовала фото без одежды

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя Кендалл Дженнер устроила откровенную фотосессию в спальне. На одном из кадров модель предстала перед камерой без одежды, прикрыв грудь одеялом. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без косметики. На другом снимке бизнесвумен была запечатлена в облегающей майке и трусах на кресле.

«Воскресенье», — лаконично подписала кадры звезда реалити-шоу.

В декабре Кендалл Дженнер снялась в молочном костюме с меховой отделкой, который состоял из приталенного жакета и мини-юбки. Модель добавила к комплекту серьги с бриллиантами и ожерелье. Звезда реалити-шоу собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с черной тушью, румянами и розовой матовой помадой.

До этого Кендалл Дженнер показала образ, который выбрала для католического Рождества. Модель предстала перед камерой в красном платье-миди с глубоким декольте, украшенном пайетками. Манекенщица добавила к наряду черную пушистую шубу, серебристую сумку, белые туфли с черным мысом и золотые массивные серьги. Звезда реалити-шоу собрала волосы в гладкий высокий пучок и сделала вечерний макияж.

